Сергей Иванов: Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков – как корова языком слизнула

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (94:88).

– ЦСКА сыграл в своем стиле. Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков - как корова языком слизнула. Будет ли интрига в финальной серии? Не знаю, игра есть игра, но у ЦСКА подлиннее скамейка, – цитирует Иванова ТАСС.

Второй матч противостояния состоится в Москве 10 июня. Начало встречи – 17:00 по столичному времени.