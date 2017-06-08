Креативный продюсер редакции «Советского спорта» Алексей Андронов стал лауреатом премии ПФЛ имени Дмитрия Пасынского – «За большой вклад в развитие спортивной журналистики и популяризацию футбола».

Приз Андронову был вручен во время торжественного вечера, посвященного 25-летию создания ПФЛ и подведению итогов сезона-2016/17. Помимо него, лауреатом премии стал бывший редактор отдела футбола «Советского спорта» Сергей Егоров.

Кроме того, состоялось общее собрание членов ПФЛ, на котором были утверждены спортивно-технические результаты первенства России 2016/17 и изменения в составе членов Ассоциации ПФЛ. Были проведены довыборы в Совет Ассоциации ПФЛ и утверждены их итоги.

«25 лет – серьезная дата. ПФЛ – первая лига и в Российской Федерации, и на постсоветском пространстве. Сейчас внутри организации мы определили главные задачи и цели лиги: дать возможность молодым спортсменам, много лет занимающимся футболом у себя в регионе, продлить карьеру, попробовать себя на ином уровне, в профессиональных взрослых соревнованиях. Это наша философия. И хотелось бы, чтобы внимание к ПФЛ, ко второму дивизиону было выше», - сказал президент ПФЛ Андрей Соколов.