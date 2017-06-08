Душко Иванович: Нужно думать только об игре и том, как победить
Главный тренер подмосковных «Химок»
Душко Иванович после поражения от ЦСКА в первом матче финальной серии Единой
лиги ВТБ посетовал на потерю концентрации у подопечных.
«Это только первый матч финальной серии, и
очевидно, что таким способом, как мы играли сегодня, ЦСКА не победить. Мы
должны изменить нападение и защиту, а также думать только об игре и том, как
победить. Сегодня это стало нашей проблемой и мы потеряли концентрацию»,
- приводит официальный сайт «Химок» слова Ивановича.
Встреча, прошедшая в четверг в
Москве, завершилась со счетом 94:88 в пользу ЦСКА. В его составе 21 очко набрал
французский защитник Нандо де Коло. У химчан 18 очков в активе российского
защитника Алексея Шведа.
Таким образом, счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч противостояния состоится в Москве 10 июня. Начало встречи – 17:00 по столичному времени.