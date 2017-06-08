Шубенков стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

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Дмитрий Шляхтин: Нас не устраивает затянувшаяся пауза в вопросе допуска наших спортсменов Президент Всероссийский федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) отправлен повторный запрос по вопросу допуска представителей России на международные турниры под нейтральным флагом.

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Шубенков принял участие в акции «Бессмертный полк» Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков принял участие в акции «Бессмертный полк», которая прошла в Барнауле.

Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Легкоатлеты Чермошанская, Омарова и Цирихов дисквалифицированы за допинг Толкатели ядра Анна Омарова и Сослан Цирихов, а также бегунья Юлия Чермошанская подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

IAAF разрешила атлетам РФ 15-16 лет соревноваться без дополнительного тестирования Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о том, что российские легкоатлеты, которым уже исполнилось 15-16 лет, могут принимать участие в международных стартах без дополнительного тестирования.

CAS дисквалифицировал Майорову на четыре года за допинг Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение дисквалифицировать российскую бегунью Альбину Майорову на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте ВФЛА.

Кривошапка, Стародубцев и еще трое российских легкоатлетов дисквалифицированы на два года Пять российских легкоатлетов добровольно признали нарушения антидопинговых правил, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики. В их число вошли Анна Булгакова (метание молота), Антонина Кривошапка (бег на 400 метров), Евгения Колодко (толкание ядра), Вера Ганеева (метание диска), Дмитрий Стародубцев (прыжки с шестом).

Виталий Мутко: Нахождение Исинбаевой во главе наблюдательного совета РУСАДА не должно вызывать вопросов Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нахождение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой во главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не должно вызывать вопросов.

Исполнительный директор ВФЛА: ИААФ к нам несправедливы Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин прокомментировал слова президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяна Коу, который заявил, что разочарован тем, как Россия приводит в норму свою антидопинговую систему.

Себастьян Коу: Перспектива восстановления членства ВФЛА остается далекой Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу заявил, что разочарован тем, как Россия приводит в норму свою антидопинговую систему.

Сергей Шубенков: Мне на лоб можно наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я буду выступать за Россию Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал тот факт, что будет выступать на международных стартах под нейтральным флагом.

Александр Жуков: Решение IAAF разрешить российским легкоатлетам выступать не под флагом РФ – дискриминация Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешить российским легкоатлетам выступать под нейтральным, а не под российским флагом.

Тренер Шубенкова: Сергея обязательно выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине, сообщил личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Шубенков не имеет возможности выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае Директор «Бриллиантовой лиги» Эллен ван Ланген сообщил, что действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков пока не имеет возможности выступить на этапе в Шанхае.