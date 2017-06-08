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Шубенков стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира россиянин Сергей Шубенков занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

В четверг Шубенков, выступавший под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, пробежал дистанцию за 13,21 секунды.

Победителем стал американец Арис Мерритт - 13,13. Вторым финишировал представитель Испании Орландо Ортега - 13,17.

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