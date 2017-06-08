Шубенков стал третьим на этапе Бриллиантовой лиги в Риме
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чемпион мира россиянин Сергей
Шубенков занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе
Бриллиантовой лиги в Риме.
В четверг Шубенков,
выступавший под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации
легкой атлетики, пробежал дистанцию за 13,21 секунды.
Победителем стал американец
Арис Мерритт - 13,13. Вторым финишировал представитель Испании Орландо Ортега -
13,17.
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