Вольски перешел в «Куньлунь Ред Стар»

Нападающий Войтек Вольски подписал двухлетний контракт с китайским «Куньлунем». Об этом хоккеист сообщил в своем твиттере.

«Очень рад объявить, что я подписал двухлетний контракт с «Куньлунем», - написал Вольски в своем микроблоге.

Very excited to announce that I have signed a 2 year contract with the Kunlun Redstar of @khl_eng @khl #Hockey #china #Shanghai