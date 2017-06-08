Вольски перешел в «Куньлунь Ред Стар»

Нападающий Войтек Вольски подписал двухлетний контракт с китайским «Куньлунем». Об этом хоккеист сообщил в своем твиттере.

«Очень рад объявить, что я подписал двухлетний контракт с «Куньлунем», - написал Вольски в своем микроблоге.

Напомним, в игре с «Барысом» (13 октября), в попытке выбить шайбу, нападающий «Магнитки» неудачно врезался в борт. В результате нападающий получил перелом седьмого и четвертого шейных позвонков, ушиб шейного отдела спинного мозга, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица, в связи с чем выбыл до конца сезона.

31-летний Войтек Вольски в прошлом сезоне провел 19 матчей и набрал 7 (2+5) очков.

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