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Агент Доннаруммы предложил вратаря мадридскому «Реалу»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, встретился с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом и предложил ему услуги своего клиента, сообщает Football Italia.

При этом Перес не дал агенту утвердительного ответа, поскольку ранее представители «Реала» публично поддержали нынешнего основного стража ворот мадридской команды Кейлора Наваса.

Напомним, что контракт 18-летнего Доннаруммы с «Миланом» истекает через год и он до сих пор не продлен, так как стороны не могут согласовать условия соглашения. Руководство «Милана» даже потребовало от голкипера сменить агента.

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