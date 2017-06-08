Фернандо Алонсо: Если «Макларен» не начнет побеждать, я покину команду

Испанский пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо заявил, что покинет команду «Макларен», если она не начнет побеждать в текущем сезоне.

«Мы должны начать побеждать. Если мы не начнем это делать до сентября, когда я буду принимать решение, я не останусь. Я присоединился к команде, чтобы выиграть титул. Если вы не конкурентоспособны, то возможно вам надо поменять проект. Пока я все не обдумаю в сентябре, я не могу ничего точно сказать», - приводит BBC слова Алонсо.

Контракт Алонсо, двукратного чемпиона «Формулы-1», с «Маклареном» истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне Алонсо после шести гонок не набрал очков.