Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Халеп6:4, 3:6, 6:3Плишкова
Баскетбол  ЦСКА94 : 88Химки
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фернандо Алонсо: Если «Макларен» не начнет побеждать, я покину команду

Источник:  BBCКомментарии

Испанский пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо заявил, что покинет команду «Макларен», если она не начнет побеждать в текущем сезоне.

«Мы должны начать побеждать. Если мы не начнем это делать до сентября, когда я буду принимать решение, я не останусь. Я присоединился к команде, чтобы выиграть титул. Если вы не конкурентоспособны, то возможно вам надо поменять проект. Пока я все не обдумаю в сентябре, я не могу ничего точно сказать», - приводит BBC слова Алонсо.

Контракт Алонсо, двукратного чемпиона «Формулы-1», с «Маклареном» истекает в конце сезона.

В нынешнем сезоне Алонсо после шести гонок не набрал очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниил Квят: В Монреале уникальная трасса, состоящая из множества шиканРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о городе Монреаль, где пройдет Гран-при Канады.Квят и Сайнс с пилотами «Ред Булл» приняли участие в сплаве по рекеПилоты «Торо Росси» Даниил Квят, Карлос Сайнс совместно с гонщиками «Ред Булл» Даниэлем Риккардо и Максмо Ферстаппеным в преддверии гран-при Канады приняли участие в совместном сплаве по реке.Эдди Джордан: Феттелю нет смысла переходить в «Мерседес», команда может быть продана в конце 2018 годаБывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан считает, что компания «Мерседес» продаст команду после сезона 2018 года.Тото Вольфф: Возможно, Феттель раньше понял, как добиться от шин правильной работыИсполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о причинах прогресса «Феррари» в нынешнем сезоне.Эстебан Окон: Гран-при Канады – классный этапПилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от Гран-при Канады.Серхио Перес: С уверенностью жду гонки в МонреалеПилот команды «Форс Индия» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Канады.Тото Вольфф: Фаворит в этом году не «Мерседес», а «Феррари»Босс «Мерседеса» Тото Вольфф признал, что в начале сезона его команда уступает «Феррари».Мика Сало: «Феррари» оставит Кими, его некем заменитьБывший пилот «Феррари» финн Мика Сало считает, что итальянская команда продлит контракт с его соотечественником Кими Райкконеном.Франц Тост: Будет здорово, если Квят и Сайнс останутся в команде на следующий сезонРуководитель Toro Rosso Франц Тост хотел бы сохранить в составе итальянской команды текущий состав пилотов в лице Карлоса Сайнса и Даниила Квята на следующий сезон.Ромен Грожан: Люблю выступать в Монреале, это всегда доставляет удовольствиеПилот «Хаас» Ромен Грожан поделился ожиданиями от предстоящего этапо Формулы-1, который пройдет в Монреале.Чемпионский болид Феттеля Red Bull RB6 появится в игре F1 2017Разработчик гоночного симулятора F1 2017 компания Codemasters назвала четвертую историческую машину, которая появится в видеоигре.Фернандо Алонсо: Я переходил из одной команды в другую, потому что чувствовал сердцем, что поступаю правильноПилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо сказал, что он не жалеет о том, что несколько раз приходилось менять команды.Гран-при России в календаре «Формулы-1» планируется перенести с весны на осеньВице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак подтвердил информацию о том, что владельцам «Формулы-1» будет направлена просьба о переносе Гран-при России в календаре следующего сезона с весны на осень.В Формуле-1 планируют увеличить число этапов следующего сезонаКоммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес заявил, что календарь следующего сезона может расширится.Нико Хюлькенюерг: Неделя в Монреале всегда получается лучшей в годуПилот «Рено» Нико Хюлкенберг поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.Льюис Хэмилтон: Нам нужно проанализировать, почему возникают проблемыТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, пилот «Мерседеса» сказал, что в ближайшее время встретится с командой на базе, чтобы детально разобраться с проблемами, с которыми столкнулся на Гран-при Монако.Макс Ферстаппен: В Канаде всегда машины настроены на низкий уровень прижимной силыПилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Канады.Даниэль Риккардо: Мне нравится этап в КанадеПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Канады.Карлос Сайнс: Хочу показать «Ред Булл», что они могут на меня рассчитыватьПилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший высказался о том, на что может претендовать итальянская команда в нынешнем сезоне.Ники Лауда: Если Феттель не сойдет хотя бы раз, то борьба за чемпионство оконченаНеисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда считает, что только сход Себастьяна Феттеля поможет его команде побороться за чемпионство.
Хоккей
Нападающий Эллисон подписал контракт с «Магниткой»
Фигурное катание
Стартовала продажа билетов на новогоднее ледовое шоу «Руслан и Людмила» с участием Татьяны Навки
Футбол
На презентации Манчини будут присутствовать болельщики
Футбол
Марко Асенсио: Моя цель – стать игроком стартового состава «Реала»
все новости
МакЛарен
МакЛаренкалендарьстатистика
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсовсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости