Фернандо Алонсо: Если «Макларен» не начнет побеждать, я покину команду
Источник: BBCКомментарии
Испанский пилот «Формулы-1»
Фернандо Алонсо заявил, что покинет команду «Макларен», если она не начнет
побеждать в текущем сезоне.
«Мы должны начать побеждать.
Если мы не начнем это делать до сентября, когда я буду принимать решение, я не
останусь. Я присоединился к команде, чтобы выиграть титул. Если вы не
конкурентоспособны, то возможно вам надо поменять проект. Пока я все не обдумаю
в сентябре, я не могу ничего точно сказать», - приводит BBC слова
Алонсо.
Контракт Алонсо, двукратного
чемпиона «Формулы-1», с «Маклареном» истекает в конце сезона.
В нынешнем сезоне Алонсо после
шести гонок не набрал очков.
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