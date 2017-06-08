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Димитрис Итудис: Антонов на протяжении всего сезона упорно работал

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Химками» в первом матче финального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил резервиста Семена Антонова.

«Поздравляю команду, мы впереди 1-0, и к серии подходим от матча к матчу. Большую часть матча мы доминировали, играли очень серьезно. Тем не менее это серия, и баскетболисты должны отдыхать. Мы не очень хорошо бросали, но это финал. Завтра посмотрим видео, сделаем выводы. У «Химок» есть качество, они постараются внести изменения, и мы должны быть к этому готовы, отреагировать на то, что может произойти. К тому же, мы понимаем, что и сами можем добавить.

Антонов – наш новичок, и на протяжении всего сезона упорно работал, не создавал нам никаких проблем и ждал своего момента. Когда ты поступаешь так, момент обязательно к тебе придет, когда ты гонишься за ним, момент очень сложно поймать. Я неоднократно говорил игрокам, что любой может стать икс-фактором. И сегодня им был именно Семен», - приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.

Встреча, прошедшая в четверг в Москве, завершилась со счетом 94:88 в пользу ЦСКА. В его составе 21 очко набрал французский защитник Нандо де Коло. 16 очков набрал форвард армейцев Семен Антонов. У химчан 18 очков в активе российского защитника Алексея Шведа.

Матч

ЦСКА - Химки

Место и дата

10 июня 17:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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