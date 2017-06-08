Ласицкене первенствовала на этапе Бриллиантовой лиги в Риме
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина)
одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.
Ласицкене стала чемпионкой после того, как Камила Лицвинко из Польши один
раз сбила планку на высоте 1,98 метра и дважды на двухметровой высоте,
остановившись на результате 1,96 м. Ласицкене взяла 2 метра ровно, в ранге
победительницы она трижды не смогла преодолеть планку на высоте 2,05.
Третьей стала украинка Юлия Левченко (1,94).
Ласицкене в апреле получила от Международной ассоциации легкоатлетических
федераций (IAAF) разрешение принимать участие в международных соревнованиях под
нейтральным флагом.
В мае Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в американском
Юджине.
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