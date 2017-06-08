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Ласицкене первенствовала на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) одержала победу в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Ласицкене стала чемпионкой после того, как Камила Лицвинко из Польши один раз сбила планку на высоте 1,98 метра и дважды на двухметровой высоте, остановившись на результате 1,96 м. Ласицкене взяла 2 метра ровно, в ранге победительницы она трижды не смогла преодолеть планку на высоте 2,05.

Третьей стала украинка Юлия Левченко (1,94).

Ласицкене в апреле получила от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение принимать участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В мае Ласицкене одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в американском Юджине.

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