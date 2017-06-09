Артем Беседин: Глупо отказываться от ЧМ в России по политическим причинам

Нападающий сборной Украины Артем Беседин сказал, что негативно отнесся бы к бойкоту ЧМ-2018 по политическим причинам.

— Видите ли вы сборную Украины на ЧМ в России? Я имею в виду, если пройдем отбор...

— Слушайте, мы играем ради того, чтобы поехать на чемпионат мира! Я не вижу никаких причин, чтобы туда не ехать. По-моему, вопрос такой вообще не должен стоять. Глупо по политическим причинам отказываться от чемпионата мира.

— Патриотизм и сборная. Считаете ли вы, что каждый игрок должен петь гимн?

— Да. И не только те, кто на поле, но и запасные. Все вместе, - сказал Беседин в интервью украинскому журналу «Футбол».

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.