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Артем Беседин: В матче с Финляндией нам придется действовать агрессивно

Комментарии

Форвард сборной Украины Артем Беседин поделился ожиданиями от матча со сборной Финляндии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

— Как думаете, с Финляндией Украина должна сыграть первым номером?

— Только так и никак иначе! Финляндия хорошо обороняется и неплохо атакует, но мы вынуждены во всех оставшихся матчах действовать агрессивно. Мы будем играть первым номером, потому что нас устроит только победа.

— Кого из финских игроков вы сможете назвать?

— Затрудняюсь ответить, - сказал Беседин в интервью украинскому журналу «Футбол».

Матч Финляндия – Украина состоится 11 июня. Начало в 19.00 по Москве.

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