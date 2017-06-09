«Беневенто» впервые в истории вышел в серию А, обыграв «Карпи»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Ответный матч финала плей-офф за выход в серию А между «Беневенто»
и «Карпи» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Беневенто»
впервые в своей истории пробился в высший дивизион.
Единственный мяч на 32-й минуте забил румынский нападающий
Георге Пушкаш. Первый матч завершился вничью – 0:0. Таким образом, по сумме
двух матчей победу одержал «Беневенто».
Плей-офф за выхода в серию А
Финал
Ответный матч
«Беневенто» - «Карпи» - 1:0
Гол: Пушкаш, 32
Первый матч – 0:0
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически