«Беневенто» впервые в истории вышел в серию А, обыграв «Карпи»

Ответный матч финала плей-офф за выход в серию А между «Беневенто» и «Карпи» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Благодаря этой победе «Беневенто» впервые в своей истории пробился в высший дивизион.

Единственный мяч на 32-й минуте забил румынский нападающий Георге Пушкаш. Первый матч завершился вничью – 0:0. Таким образом, по сумме двух матчей победу одержал «Беневенто».

Плей-офф за выхода в серию А

Финал

Ответный матч

«Беневенто» - «Карпи» - 1:0

Гол: Пушкаш, 32

Первый матч – 0:0