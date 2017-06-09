Эдуард Соболь: В матче с Финляндией будем контролировать мяч и убегать за спину в контратаки
Источник: MatchDayКомментарии
Защитник сборной Украины Эдуард Соболь
рассказал о подготовке к матчу отбора на ЧМ-2018 против Финляндии.
«Сегодня был акцент на том, чтобы открываться за спину, использовать пространство за спиной игроков. Нам это нужно будет в игре — контролировать мяч и быстро убегать за спину в контратаки», — цитирует Соболя MatchDay.
Матч Финляндия – Украина состоится 11 июня. Начало в 19.00 по Москве.
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