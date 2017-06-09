Кевин Кураньи: Не думаю, что немецким болельщикам нужно бояться ехать на Кубок конфедераций
Бывший форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин
Кураньи сказал, что немецким болельщикам не стоит бояться ехать в Россию на
матчи Кубка конфедераций.
- Чего вы ожидаете от Кубка конфедераций?
- Это может быть хороший турнир. Да, есть некоторые
политические проблемы, но все внимание будет сосредоточено на спорте. Россия
покажет себя с лучшей стороны. Уверен, что турнир будет организован на высшем
уровне.
- Как ситуация с безопасностью? На ВВС сообщали, что
российские фанаты готовят «фестиваль насилия». Нужно ли немцам бояться ехать на
Кубок конфедераций?
- Нет, я так не думаю. Россия хорошо готова к этому.
Владимир Путин сделает все, чтобы не было никаких проблем. Проблемы с
футбольными хулиганами есть в Англии, Германии. Россия в этом не одинока.
Всегда найдутся люди, которые хотят уничтожить футбол», - цитирует Кураньи t-online.de.
Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2
июля.