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Кевин Кураньи: Не думаю, что немецким болельщикам нужно бояться ехать на Кубок конфедераций

Источник:  T-OnlineКомментарии

Бывший форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи сказал, что немецким болельщикам не стоит бояться ехать в Россию на матчи Кубка конфедераций.

- Чего вы ожидаете от Кубка конфедераций?

- Это может быть хороший турнир. Да, есть некоторые политические проблемы, но все внимание будет сосредоточено на спорте. Россия покажет себя с лучшей стороны. Уверен, что турнир будет организован на высшем уровне.

- Как ситуация с безопасностью? На ВВС сообщали, что российские фанаты готовят «фестиваль насилия». Нужно ли немцам бояться ехать на Кубок конфедераций?

- Нет, я так не думаю. Россия хорошо готова к этому. Владимир Путин сделает все, чтобы не было никаких проблем. Проблемы с футбольными хулиганами есть в Англии, Германии. Россия в этом не одинока. Всегда найдутся люди, которые хотят уничтожить футбол», - цитирует Кураньи t-online.de.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

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