Роман Бабаев: После жеребьевки Лиги чемпионов возможны корректировки календаря ЦСКА
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что возможны
изменения в датах проведения матчей команды в чемпионате России после
жеребьевки третьего квалификационного Лиги чемпионов.
«Пока не могу сказать, возможен ли
перенос. В любом случае, после жеребьевки возможны еще какие-то корректировки»,
- цитирует Бабаева «Р-Спорт».
Напомним, что новый сезон в РФПЛ стартует 16 июля и завершится 13 мая 2018 года. 25-26 июля и 1-2 августа ЦСКА должен провести матчи квалификации Лиги чемпионов, а 30 июля, согласно проекту календаря, им предстоит сыграть со «СКА-Хабаровском».
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