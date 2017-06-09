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Роман Бабаев: После жеребьевки Лиги чемпионов возможны корректировки календаря ЦСКА

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что возможны изменения в датах проведения матчей команды в чемпионате России после жеребьевки третьего квалификационного Лиги чемпионов.

«Пока не могу сказать, возможен ли перенос. В любом случае, после жеребьевки возможны еще какие-то корректировки», - цитирует Бабаева «Р-Спорт».

Напомним, что новый сезон в РФПЛ стартует 16 июля и завершится 13 мая 2018 года.  25-26 июля и 1-2 августа ЦСКА должен провести матчи квалификации Лиги чемпионов, а 30 июля, согласно проекту календаря, им предстоит сыграть со «СКА-Хабаровском».

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