IAAF считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов флага РФ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что ношение российскими спортсменами формы цветов флага России является неуместным. Об этом сообщили в пресс-службе IAAF.

«Пытаясь обойти систему, можно найти много способов, но такое поведение со стороны спортсмена, который имеет нейтральный статус, является неуместным и не демонстрирует его позитивный настрой. Особенно в ситуации, когда Россия пытается вернуть себе членство в IAAF» - отмечается в сообщении организации, которое цитирует ТАСС.



Ранее чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) рассказала, что не может выйти на соревнования ни в чем, что намекало бы на российский триколор и даже накрасить ногти в цвета национального флага. Напомним, что российские спортсмены на международных соревнованиях сейчас выступают под нейтральным флагом.