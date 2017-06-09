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IAAF считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов флага РФ

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) считает, что ношение российскими спортсменами формы цветов флага России является неуместным. Об этом сообщили в пресс-службе IAAF.

«Пытаясь обойти систему, можно найти много способов, но такое поведение со стороны спортсмена, который имеет нейтральный статус, является неуместным и не демонстрирует его позитивный настрой. Особенно в ситуации, когда Россия пытается вернуть себе членство в IAAF» - отмечается в сообщении организации, которое цитирует ТАСС.

Ранее чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) рассказала, что не может выйти на соревнования ни в чем, что намекало бы на российский триколор и даже накрасить ногти в цвета национального флага. Напомним, что российские спортсмены на международных соревнованиях сейчас выступают под нейтральным флагом.

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