Кевин Кураньи: Не вижу себя тренером
Бывший форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин
Кураньи сказал, что не собирается заниматься тренерской работой.
- После завершения карьеры у вас больше возможностей
расслабиться, чем когда либо. Как вам живется в качестве частного лица?
- Я наслаждаюсь жизнью. Я много путешествовал, был на
свадьбах, проводил время с семьей. Честно говоря, это было правильное время для
того, чтобы завершить карьеру. Больше нет давления, которое я испытывал каждый
день. У меня словно гора спала с плеч.
- Что дальше? Эксперт на ТВ, менеджер, тренер?
- Все возможно. Я хотел бы попробовать разные варианты и
решить, что лучше для меня. Возможно, я получу тренерскую лицензию, но работа
тренера не для меня.
- Почему?
- В команде у каждого свои интересы. Все хотят играть, но
тренер может выпустить только 11 игроков. Очень найти место на поле для всех.
Поэтому я снимаю шляпу перед тренерами, - цитирует Кураньи t-online.de.