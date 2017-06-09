Кевин Кураньи: Не вижу себя тренером

Бывший форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи сказал, что не собирается заниматься тренерской работой.

- После завершения карьеры у вас больше возможностей расслабиться, чем когда либо. Как вам живется в качестве частного лица?

- Я наслаждаюсь жизнью. Я много путешествовал, был на свадьбах, проводил время с семьей. Честно говоря, это было правильное время для того, чтобы завершить карьеру. Больше нет давления, которое я испытывал каждый день. У меня словно гора спала с плеч.

- Что дальше? Эксперт на ТВ, менеджер, тренер?

- Все возможно. Я хотел бы попробовать разные варианты и решить, что лучше для меня. Возможно, я получу тренерскую лицензию, но работа тренера не для меня.

- Почему?

- В команде у каждого свои интересы. Все хотят играть, но тренер может выпустить только 11 игроков. Очень найти место на поле для всех. Поэтому я снимаю шляпу перед тренерами, - цитирует Кураньи t-online.de.