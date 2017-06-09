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Председатель Совета директоров «Славии»: Очень ценим, что Коноплянка готов играть за нас

Источник:  Sport.czКомментарии

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может стать игроком пражской «Славии», заявил председатель Совета директоров чешского клуба Ярослав Тврдик.

«Мы очень ценим, что Коноплянка, который является игроком мирового класса, готов играть за нас», - цитирует Тврдика Sport.cz.

Напомним, что Коноплянка ранее был оштрафован за критику главного тренера немецкой команды Маркуса Вайнцирля.

В прошедшем сезоне 27-летний Евгений Коноплянка провел 27 матчей за «Шальке» и забил шесть мячей при двух голевых передачах.


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