День в истории. Мирославу Клозе исполнилось 39 лет
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает дань рождения известный немецкий футболист,
нападающий Мирослав Клозе. Ему исполнилось 39 лет.
Выступал за «Хомбург», «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Баварию»,
«Лацио» и сборную Германии. Вместе с «Вердером» Мирослав выиграл Кубок немецкой
лиги, с «Баварией» дважды стал чемпионом Германии, дважды выиграл Кубок
Германии, по разу завоевал Суперкубок Германии и Кубок немецкой лиги. Вместе с «Лацио»
выиграл Кубок Италии.
В составе сборной Германии стал чемпионом мира, также
завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира и Европы. Кроме того,
он является лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов мира - 16 голов.
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