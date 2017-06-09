День в истории. Мирославу Клозе исполнилось 39 лет

Сегодня отмечает дань рождения известный немецкий футболист, нападающий Мирослав Клозе. Ему исполнилось 39 лет.

Выступал за «Хомбург», «Кайзерслаутерн», «Вердер», «Баварию», «Лацио» и сборную Германии. Вместе с «Вердером» Мирослав выиграл Кубок немецкой лиги, с «Баварией» дважды стал чемпионом Германии, дважды выиграл Кубок Германии, по разу завоевал Суперкубок Германии и Кубок немецкой лиги. Вместе с «Лацио» выиграл Кубок Италии.

В составе сборной Германии стал чемпионом мира, также завоевывал серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира и Европы. Кроме того, он является лучшим бомбардиром в истории финальных турниров чемпионатов мира - 16 голов.