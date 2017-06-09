Сборная США обыграла Тринидад и Тобаго в квалификации ЧМ-2018
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ между сборными США
и Тринидада и Тобаго завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в
пользу американцев.
В составе победителей дубль сделал Кристиан Пулишич. Сборная
США занимает третье место в отборочном турнире, имея в активе семь очков. У
тринидадцев три очка и последнее место.
ЧМ-2018. Квалификация
КОНКАКАФ
5-й тур
Матч
Место и дата
09 июня 03:00, , Онлайн-трансляция
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