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Сборная США обыграла Тринидад и Тобаго в квалификации ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ между сборными США и Тринидада и Тобаго завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу американцев.

В составе победителей дубль сделал Кристиан Пулишич. Сборная США занимает третье место в отборочном турнире, имея в активе семь очков. У тринидадцев три очка и последнее место.

ЧМ-2018. Квалификация

КОНКАКАФ

5-й тур

Матч

США - Тринидад и Тобаго

Место и дата

09 июня 03:00, , Онлайн-трансляция

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