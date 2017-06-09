Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Латвия- : -Португалия
Футбол  Бразилия- : -Аргентина
Волейбол  Франция- : -Россия
Футбол  Голландия- : -Люксембург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Уэсли Снейдеру исполнилось 32 года

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня отмечает день рождения полузащитник «Галатасарая» и сборной Голландии Уэсли Снейдер. Ему исполнилось 32 года.

Ранее также выступал за «Аякс», «Реал» и «Интер». С «Аяксом» он стал чемпионом Голландии, дважды выиграл Кубок Голландии, трижды – Суперкубок Голландии. Вместе с «Реалом» он выиграл чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

В составе «Интера» стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок Италии, стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка Италии, а также клубного чемпионата мира. Вместе с «Галатасараем» дважды стал чемпионом Турции, три раза выиграл Кубок и Суперкубок Турции.

В составе сборной Голландии становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Галатасарай» готов продать Снейдера «Зениту» за 4-5 миллионов евроПолузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может стать игроком «Зенита». Об этом сообщают турецкие СМИ.Манчини включил Снейдера в список желаемых трансферов «Зенита»Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в летнее трансферное окно хочет заполучить полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера.День в истории. Лукасу Подольски исполнилось 32 годаСегодня отмечает день рождения известный немецкий футболист, нападающий «Галатасарая» Лукас Подольски. Ему исполнилось 32 года.«Галатасарай» интересуется Баккой и АсамоаТурецкий «Галатасарай» проявляет интерес к форварду «Милана» Карлосу Бакке и защитнику «Ювентуса» Квадво Асамоа.Мирча Луческу: «Галатасарай»? Турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальцаГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о возможном уходе в «Галатасарай».Сын Мирчи Луческу: Поеду работать в Турцию вместе с отцомГлавный тренер «Ксанти» Рэзван Луческу рассказал, что в следующем сезоне будет работать в Турции вместе со своим отцом, наставником «Зенита» Мирчей Луческу.Мирча Луческу: Как только заканчивается чемпионат, турецкая пресса сразу же начинает что-то придумыватьГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, что не встречался с руководством турецкого «Галатасарая».Мирча Луческу: Встреча с президентом «Галатасарая»? Когда заканчивается чемпионат, турецкая пресса туда всегда кого-то сватаетГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что он встречался с президентом «Галатасарая».Луческу встретился с президентом «Галатасарая»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу встречался с президентом «Галатасарая» Дурсуном Эзбеком, сообщает портал milliyet.com.tr.«Галатасарай» планирует взять в аренду РомулоБывший полузащитник «Спартака» бразилец Ромуло может продолжить карьеру в чемпионате Турции.Лукас Подольски стал послом хоккейного чемпионата мира-2017Нападающий турецкого «Галатасарая» и экс-форвард сборной Германии Лукас Подольски стал послом хоккейного чемпионата мира-2017.«Галатасарай» предложит Луческу занять пост генерального директораТурецкий футбольный клуб «Галатасарай» намерен предложить главному тренеру Зенита» Мирче Луческу должность генерального директора, сообщает турецкое издание Fotospor.«Галатасарай» начал переговоры с «Реалом» о трансфере КоэнтрауЗащитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау может перебраться в чемпионат Турции. Об этом сообщает «Свободная пресса».«Галатасарай» интересуется Тошичемй полузащитник ЦСКА Зоран Тошич может покинуть московскую команду и продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.Подольски летом перейдет в японский клубПолузащитник «Галатасарая» Лукас Подольски сообщил, что летом перейдет в один из японских клубов.Игор Тудор назначен главным тренером «Галатасарая»Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Хорватии Игор Тудор возглавил стамбульский «Галатасарай».Подольски продолжит карьеру в ЯпонииЧемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Лукас Подольски продолжить карьеру в японском клубе «Виссел Кобе».День в истории. «Карпатскому Марадоне» Георге Хаджи – 52!День в истории. «Карпатскому Марадоне» Георге Хаджи – 52!Сегодня исполняется 52 года знаменитому румынскому футболисту и тренеру Георге Хаджи.«Челси» рассчитывает приобрести голкипера «Селтика»«Челси» готовит запрос в «Селтик» о трансфере голкипера Крэйга Гордона.«Галатасарай» заинтересован в приобретении ЧорлукиТурецкий «Галатасарай» заинтересован в приобретении 30-летнего защитника российского «Локомотива» Ведрана Чорлуки. Об этом сообщает портал haber24.com.
Футбол
«Беневенто» впервые в истории вышел в серию А, обыграв «Карпи»
Легкая атлетика
Ласицкене первенствовала на этапе Бриллиантовой лиги в Риме
Баскетбол
Димитрис Итудис: Антонов на протяжении всего сезона упорно работал
Футбол
Агент Доннаруммы предложил вратаря мадридскому «Реалу»
все новости
Галатасарай
Галатасарайкалендарьстатистика
Уэсли Снейдер
Уэсли Снейдервсе новости