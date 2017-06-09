День в истории. Уэсли Снейдеру исполнилось 32 года

Сегодня отмечает день рождения полузащитник «Галатасарая» и сборной Голландии Уэсли Снейдер. Ему исполнилось 32 года.

Ранее также выступал за «Аякс», «Реал» и «Интер». С «Аяксом» он стал чемпионом Голландии, дважды выиграл Кубок Голландии, трижды – Суперкубок Голландии. Вместе с «Реалом» он выиграл чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

В составе «Интера» стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок Италии, стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка Италии, а также клубного чемпионата мира. Вместе с «Галатасараем» дважды стал чемпионом Турции, три раза выиграл Кубок и Суперкубок Турции.

В составе сборной Голландии становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы.