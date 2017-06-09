День в истории. Уэсли Снейдеру исполнилось 32 года
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня отмечает день рождения полузащитник «Галатасарая» и
сборной Голландии Уэсли Снейдер. Ему исполнилось 32 года.
Ранее также выступал за «Аякс», «Реал» и «Интер». С «Аяксом»
он стал чемпионом Голландии, дважды выиграл Кубок Голландии, трижды –
Суперкубок Голландии. Вместе с «Реалом» он выиграл чемпионат Испании и
Суперкубок Испании.
В составе «Интера» стал чемпионом Италии, дважды выиграл
Кубок Италии, стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка Италии, а также
клубного чемпионата мира. Вместе с «Галатасараем» дважды стал чемпионом Турции,
три раза выиграл Кубок и Суперкубок Турции.
В составе сборной Голландии становился серебряным и
бронзовым призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы.
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