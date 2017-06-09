Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Нэшвилл» и выйти вперед в финальной серии Кубка Стэнли

Матч финальной серии Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Питтсбурга».

Один из голов в составе победителей в активе Евгения Малкина. Также отличились Джастин Шульц, Брайан Раст, Конор Шири, Фил Кессел и Рон Хэйнси.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Питтсбурга». Шестой матч состоится 12 июня на домашней арене «Нэшвилла».

НХЛ. Кубок Стэнли

Финал

Счет в серии – 3-2