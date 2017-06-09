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Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Нэшвилл» и выйти вперед в финальной серии Кубка Стэнли

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч финальной серии Кубка Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Питтсбурга».

Один из голов в составе победителей в активе Евгения Малкина. Также отличились Джастин Шульц, Брайан Раст, Конор Шири, Фил Кессел и Рон Хэйнси.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Питтсбурга». Шестой матч состоится 12 июня на домашней арене «Нэшвилла».

НХЛ. Кубок Стэнли

Финал

Матч

Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы:

Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).

Место и дата

09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

Счет в серии – 3-2

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