Гол Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Нэшвилл» и выйти вперед в финальной серии Кубка Стэнли
Матч финальной серии Кубка
Стэнли между «Питтсбургом» и «Нэшвиллом» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча – 6:0 в пользу «Питтсбурга».
Один из голов в составе
победителей в активе Евгения Малкина. Также отличились Джастин Шульц, Брайан
Раст, Конор Шири, Фил Кессел и Рон Хэйнси.
Счет в серии стал 3-2 в
пользу «Питтсбурга». Шестой матч состоится 12 июня на домашней арене «Нэшвилла».
НХЛ. Кубок Стэнли
Финал
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы:
Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).
Место и дата
09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция
Счет в серии – 3-2