Мората подписался на игроков «МЮ» в Instagram

Форвард «Манчестер Юнайтед» Альваро Мората подписался на футболистов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport Bible.

Издание делает вывод, что такая активность Мораты в соцсети может свидетельствовать о его будущем переходе в «МЮ». Ранее футболист опроверг информацию о переходе в «Милан» и заявил, что хочет остаться в «Реале».

В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.