Мората подписался на игроков «МЮ» в Instagram
Форвард «Манчестер Юнайтед»
Альваро Мората подписался на футболистов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport Bible.
Издание делает вывод, что
такая активность Мораты в соцсети может свидетельствовать о его будущем
переходе в «МЮ». Ранее футболист опроверг информацию о переходе в «Милан» и
заявил, что хочет остаться в «Реале».
В прошедшем сезоне
24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести
голевых передачах.
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