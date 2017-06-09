Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Латвия- : -Португалия
Футбол  Бразилия- : -Аргентина
Волейбол  Франция- : -Россия
Футбол  Голландия- : -Люксембург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мората подписался на игроков «МЮ» в Instagram

Комментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Альваро Мората подписался на футболистов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport Bible.

Издание делает вывод, что такая активность Мораты в соцсети может свидетельствовать о его будущем переходе в «МЮ». Ранее футболист опроверг информацию о переходе в «Милан» и заявил, что хочет остаться в «Реале».

В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Председатель Совета директоров «Славии»: Очень ценим, что Коноплянка готов играть за насПолузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может стать игроком пражской «Славии», заявил председатель Совета директоров чешского клуба Ярослав Тврдик.«Манчестер Юнайтед» предлагает 55 миллионов евро за Перишича«МЮ» близок к договоренности о переходе полузащитника «Интера» Ивана Перишича. Об этом сообщают итальянские СМИ.Данни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛДанни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«МЮ», «Реал», «Барса»… и «Зенит»?! Рейтинг самых дорогих футбольных брендов«МЮ», «Реал», «Барса»… и «Зенит»?! Рейтинг самых дорогих футбольных брендов«Зенит» вошел в рейтинг 50 самых дорогих футбольных брендов мира по версии британской исследовательской компании Brand Finance.Агент Доннаруммы предложил вратаря мадридскому «Реалу»Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, встретился с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом и предложил ему услуги своего клиента, сообщает Football Italia.Марко Асенсио: Моя цель – стать игроком стартового состава «Реала»Полузащитник «Реала» Марко Асенсио объявил, что связывает свое будущее с мадридской командой и хочет играть в ней более весомую роль.Защитник «Ромы» и сборной Греции отказался от перехода в «Зенит»Защитник «Ромы» и сборной Греции Костас Манолас отказался от перехода в «Зенит». Об этом сообщает RT со ссылкой на FC Inter News.Карим Бензема: Я восхищаюсь РоналдуНападающий «Реала» Карим Бензема рассказал про свое отношении к Криштиану Роналду.Ибрагимович может покинуть «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» не планирует предлагать Златану Ибрагимовичу новый контракт.Илья Геркус: Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с «Краснодаром»Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход защитника железнодорожников Рината Янбаева.Агенты Мораты: В ближайшие дни Альваро примет окончательное решениеАгнет форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты рассказал о планах своего клиента.Зидан признан лучшим тренером примеры, Роналду – лучший игрокГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером чемпионата Испании прошедшего сезона.«Рома» попытается приобрести СусоКак сообщает Football Italia, руководство «Ромы» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Сусо.Поль Погба: Моуринью защищал меня от критиков. Это все, что нужно игрокуПоль Погба: Моуринью защищал меня от критиков. Это все, что нужно игрокуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» оценил выступление английского клуба, а также рассказал об отношениях с наставником «красных дьяволов».Кейлор Навас: Благодарен Зидану за довериеГолкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас высказал слова благодарности главному тренеру Зинедину Зидану.«Локомотив» интересуется вратарем «Ростова» МедведевымГолкипер «Ростова» Никита Медведев может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».Марез может продолжить карьеру в «Челси»Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез может перейти в «Челси» нынешним летом.Крис Смоллинг: Моуринью не знал, что творится со мной на самом делеКрис Смоллинг: Моуринью не знал, что творится со мной на самом делеЗащитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал о своих отношениях с наставником «красных дьяволов» Жозе Моуринью.Вандерсон: Контракт с «Динамо»? Пока не знаюЭкс-нападающий «Краснодара» Вандерсон прокомментировал информацию о том, что он близок к подписанию контракта с московским «Динамо».Константин Сарсания: У меня был разговор с Аршавиным, но эта была обычная беседаСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал информацию о возвращении в стан питерского клуба полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.
Футбол
«Беневенто» впервые в истории вышел в серию А, обыграв «Карпи»
Легкая атлетика
Ласицкене первенствовала на этапе Бриллиантовой лиги в Риме
Баскетбол
Димитрис Итудис: Антонов на протяжении всего сезона упорно работал
Футбол
Агент Доннаруммы предложил вратаря мадридскому «Реалу»
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Альваро Мората
Альваро Моратавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы