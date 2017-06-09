Мексика одержала крупную победу в матче с Гондурасом
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч пятого тура
квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ между сборными Мексики и Гондураса завершился
победой мексиканцев. Итоговый счет матча – 3:0.
В составе победителей
отличились Освальдо Аланис, Ирвинг Лосано и Рауль Хименес. Мексиканцы лидируют
в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Гондурас на пятом месте – четыре очка.
ЧМ-2018. Квалификация
КОНКАКАФ
5-й тур
Матч
Место и дата
09 июня 05:00, , Онлайн-трансляция
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