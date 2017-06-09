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Победа «Питтсбурга» и гол Малкина, ЦСКА обыграл «Химки», Халеп в финале «Ролан Гаррос». Главные новости утра

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.

1. Начнем с самой свежей новости. Гол Евгения Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Нэшвилл» и выйти вперед в финальной серии Кубка Стэнли.

2. Румынка Симона Халеп обыграла чешку Каролину Плишкову и вышла в финал «Ролан Гаррос».

3. ЦСКА одержал победу над «Химками» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

4. «Беневенто» впервые в своей истории вышел в итальянскую серию А.

5. Сборная США обыграла Трининад и Тобаго в квалификации ЧМ-2018.

6. Коста-Рика и Панама сыграли вничью.

7. Мексика одержала крупную победу в матче с Гондурасом

8. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала первой на этапе Бриллиантовой лиги.

9. Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир продлил контракт на три года.

10.  Российским спортсменам, выступающим на соревнованиях по легкой атлетике под нейтральным флагом, не разрешают использовать цвета флага РФ в экипировке.

Цитата дня: Артем Беседин: Глупо отказываться от ЧМ в России по политическим причинам

Текст дня: «Малкин схватил защитника, врезал ему…» Как «Питтсбург» порвал «Нэшвилл»

Видео дня: Неймар забил мяч в ворота, которые находились на крыше здания

Именинники дня: Мирослав Клозе, Уэсли Снейдер.


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