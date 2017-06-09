Китайский клуб предложил 200 миллионов евро за Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду попал в сферу интересов китайского клуба.

Как сообщает AS, китайский клуб, название которого пока не разглашается, готов выложить 200 миллионов евро за португальца. Сам Криштиану будет зарабатывать 120 миллионов в год. Если соглашение будет подписано, то это будет самый высокий оклад одного футболиста в истории.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Роналду ряда европейских клубов.

Действующий контракт Роналду с «Реалом» расчитан до 30 июня 2021 года.

Портал transfermarkt.de оценивает стоимость Роналду в 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Роналду сыграл в 46-ти матчах, забил 42 мяча и отдал 12 результативных передач.