Марко Асенсио: Освистывание Пике? Люди вольны в своих эмоциях

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио прокомментировал негативную реакцию трибун болельщиков в сторону защитника Жерара Пике на товарищеском матче с Колумбией.

«Освистали Пике? Люди могут делать все, что захотят. Однако это не должно нас отвлекать от работы. Национальная сборная очень сплоченная и вовсю готовится к матчу с Македонией», - цитирует Асенсио Marca.

Отметим, что матч отборочного турнира к чемпионату мира между Македонией и Испанией состоится 11 июня.