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Марко Асенсио: Освистывание Пике? Люди вольны в своих эмоциях

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио прокомментировал негативную реакцию трибун болельщиков в сторону защитника Жерара Пике на товарищеском матче с Колумбией.

«Освистали Пике? Люди могут делать все, что захотят. Однако это не должно нас отвлекать от работы. Национальная сборная очень сплоченная и вовсю готовится к матчу с Македонией», - цитирует Асенсио Marca.

Отметим, что матч отборочного турнира к чемпионату мира между Македонией и Испанией состоится 11 июня.

Матч

Македония - Испания

Место и дата

11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция

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