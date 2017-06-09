Марко Асенсио: Освистывание Пике? Люди вольны в своих эмоциях
Источник: MarcaКомментарии
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио прокомментировал негативную реакцию трибун болельщиков в сторону защитника Жерара Пике на товарищеском матче с Колумбией.
«Освистали Пике? Люди могут делать все, что захотят. Однако это не должно нас отвлекать от работы. Национальная сборная очень сплоченная и вовсю готовится к матчу с Македонией», - цитирует Асенсио Marca.
Отметим, что матч отборочного турнира к чемпионату мира между Македонией и Испанией состоится 11 июня.
Матч
Место и дата
11 июня 21:45, , Онлайн-трансляция
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