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Кристиан Нобоа: Хочу завершить карьеру в «Эмелеке»

Источник:  TeradeportesКомментарии

Эквадорский полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа  поведал, что переход в санкт-петербургский клуб стал для него неожиданностью. Также Нобоа поделился планами на завершение карьеры.

«Я хочу завершить карьеру в Эквадоре, в родном  «Эмелеке». Многие от меня ожидали возвращения уже летом, однако тут подвернулся вариант с «Зенитом». Но обещаю, я вернусь в «Эмелек», в любом качестве – игрока, спортивного директора, президента. Почти все мои родные болеют за «Эмелек», хочу вновь порадовать их», - цитирует Нобоа Teradeportes.

Напомним, соглашение Нобоа с «Зенитом» рассчитано на три года.

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