Харри Кейн: Хочу выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн признался, что хотел бы получить «Золотой мяч».

«Хочу стать игроком высшего класса. На данный момент мне еще далеко до этой вершины. Конечно, нужно показывать себя в матчах сборной Англии, чтобы на что-то претендовать. В «Тоттенхэме» у меня были отличные сезоны, однако высший уровень – получить признание со сборной. Мне всего 23 года и я еще буду развиваться», - цитирует Кейна Daily Mail.

В прошедшем сезоне Кейн принял участие в 38 матчах, забил 35 голов и отдал 7 результативных передач.