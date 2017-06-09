Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Латвия- : -Португалия
Футбол  Бразилия- : -Аргентина
Волейбол  Франция- : -Россия
Футбол  Голландия- : -Люксембург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Отчим Родригеса: Советую Хамесу покинуть «Реал»

Источник:  OndaceroКомментарии

Хуан Карлос Рестрепо, отчим полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, выразил мнение, что игрок должен сменить клубную прописку.

«Будь моя воля, я бы уже давно увез Хамеса из Мадрида. Мне хочется постоянно видеть его на поле, имеющего игровую практику. Трибуны его любят, но в его возрасте он должен больше играть», - приводит Onda Cero слова Рестрепо.

Ранее неоднократно сообщалось, что колумбиец покинет «Реал» по итогам сезона.

В прошедшем сезоне 25-летний Родригес провел 33 матча за «Реал» и забил 11 мячей при 13 голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Кузьмин: «Рубин» пока не предложил нового контрактаПолузащитник Олег Кузьмин, у которого истек контракт с казанским «Рубином», сказал, что пока не получал от казанцев нового предложения.«Бавария» готова сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком команды«Бавария» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает Mirror.Китайский клуб предложил 200 миллионов евро за РоналдуНападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду попал в сферу интересов китайского клуба.Мората подписался на игроков «МЮ» в InstagramФорвард «Манчестер Юнайтед» Альваро Мората подписался на футболистов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Sport Bible.Председатель Совета директоров «Славии»: Очень ценим, что Коноплянка готов играть за насПолузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка может стать игроком пражской «Славии», заявил председатель Совета директоров чешского клуба Ярослав Тврдик.«Манчестер Юнайтед» предлагает 55 миллионов евро за Перишича«МЮ» близок к договоренности о переходе полузащитника «Интера» Ивана Перишича. Об этом сообщают итальянские СМИ.Данни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛДанни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«МЮ», «Реал», «Барса»… и «Зенит»?! Рейтинг самых дорогих футбольных брендов«МЮ», «Реал», «Барса»… и «Зенит»?! Рейтинг самых дорогих футбольных брендов«Зенит» вошел в рейтинг 50 самых дорогих футбольных брендов мира по версии британской исследовательской компании Brand Finance.Агент Доннаруммы предложил вратаря мадридскому «Реалу»Известный футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы вратаря «Милана» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, встретился с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом и предложил ему услуги своего клиента, сообщает Football Italia.Марко Асенсио: Моя цель – стать игроком стартового состава «Реала»Полузащитник «Реала» Марко Асенсио объявил, что связывает свое будущее с мадридской командой и хочет играть в ней более весомую роль.Защитник «Ромы» и сборной Греции отказался от перехода в «Зенит»Защитник «Ромы» и сборной Греции Костас Манолас отказался от перехода в «Зенит». Об этом сообщает RT со ссылкой на FC Inter News.Карим Бензема: Я восхищаюсь РоналдуНападающий «Реала» Карим Бензема рассказал про свое отношении к Криштиану Роналду.Ибрагимович может покинуть «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» не планирует предлагать Златану Ибрагимовичу новый контракт.Илья Геркус: Янбаев, насколько я знаю, в январе подписал контракт с «Краснодаром»Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал уход защитника железнодорожников Рината Янбаева.Агенты Мораты: В ближайшие дни Альваро примет окончательное решениеАгнет форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты рассказал о планах своего клиента.Зидан признан лучшим тренером примеры, Роналду – лучший игрокГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером чемпионата Испании прошедшего сезона.«Рома» попытается приобрести СусоКак сообщает Football Italia, руководство «Ромы» проявляет интерес к полузащитнику «Милана» Сусо.Кейлор Навас: Благодарен Зидану за довериеГолкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас высказал слова благодарности главному тренеру Зинедину Зидану.«Локомотив» интересуется вратарем «Ростова» МедведевымГолкипер «Ростова» Никита Медведев может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».Марез может продолжить карьеру в «Челси»Полузащитник «Лестера» и сборной Алжира Рияд Марез может перейти в «Челси» нынешним летом.
Футбол
День в истории. Мирославу Клозе исполнилось 39 лет
Легкая атлетика
IAAF считает неуместным ношение российскими спортсменами формы цветов флага РФ
Футбол
Кевин Кураньи: Не думаю, что немецким болельщикам нужно бояться ехать на Кубок конфедераций
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предлагает 55 миллионов евро за Перишича
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Хамес Родригес
Хамес Родригесвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы