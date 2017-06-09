Отчим Родригеса: Советую Хамесу покинуть «Реал»

Хуан Карлос Рестрепо, отчим полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, выразил мнение, что игрок должен сменить клубную прописку.

«Будь моя воля, я бы уже давно увез Хамеса из Мадрида. Мне хочется постоянно видеть его на поле, имеющего игровую практику. Трибуны его любят, но в его возрасте он должен больше играть», - приводит Onda Cero слова Рестрепо.

Ранее неоднократно сообщалось, что колумбиец покинет «Реал» по итогам сезона.

В прошедшем сезоне 25-летний Родригес провел 33 матча за «Реал» и забил 11 мячей при 13 голевых передачах.