Джо Харт: Сборная Англии не умеет играть в матчах на вылет

Голкипер сборной Англии и «Манчестер Сити» Джо Харт поделился мнением о национальной команде.

«Совершенно ясно, что сохранить место в сборной можно только в том случае, если постоянно играть за клуб. Гарету Саутгейту не нужно напоминать мне об этом. Так что мне предстоит срочно решать этот вопрос. Но в настоящее время я рад быть частью сборной Англии, и сделаю здесь все, что в моих силах, а остальное приложится.

Наша сборная очень хочет выиграть титулы для страны. Мы хотим выиграть для самих себя, для своих родных. Это самое главное. Что было — то было, этого уже не изменить. Что наше выступление на последнем чемпионате мира, что победа Германии в Бразилии - это все в прошлом. Теперь все снова в наших руках.

Нам нужно научиться концентрироваться в решающие моменты, иначе играть в матчах на вылет. Тренер отметил, что отборочный турнир обычно не представляет для нашей команды особых сложностей. Надо завоевать путевку в Россию, выйти там в плей-офф, и именно на этой стадии все должно поменяться

Я один из самых старых в команде. Мне нравится энергия моих партнеров, этих молодых парней, и их свежий взгляд на жизнь. Некоторым ребятам, с которыми я общался, как будто и 15 еще нет, независимо от фактического возраста! Возраст для них - не больше, чем цифры. Вот хотя бы Маркус Рэшфорд - у него есть опыт побед, а ведь осенью ему стукнет только 20», - цитирует Харта официальный сайт ФИФА.

Ближайший матч англичане проведут с командой Шотландии, встреча состоится 10 июня.