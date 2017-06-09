Леонид Слуцкий: Сборной Англии не хватает уверенности
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид поделился мнением, что национальной команде Англии не хватает уверенности в своих силах.
«У сборной сейчас лучший состав за последние десять лет. Кейн, Алли, Рэшфорд… Это очень сильные парни. Но, им всем не хватает уверенности в себе. Я это понял, когда россияне играли с Англией на чемпионате Европы. Когда в наши ворота забили, я чувствовал, что все игроки хотят удерживать минимальный счет. Возможно, просто нужно адаптироваться к давлению. Ведь в матчах чемпионатах Англии давят только свои болельщики, а на крупных турнирах – вся страна. Пройти отборочный цикл – половина дела, на финальной стадии все совсем иначе», - цитирует Слуцкого The Independent.
Добавим, что Леонид Слуцкий считается главным претендентом на роль наставника «Халл Сити».