«Бавария» готова сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком команды

«Бавария» продолжает переговоры по переходу полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает Mirror

Чемпионы Германии предлагают 28-летнему игроку зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

На Санчеса также претендует «Манчестер Сити», однако «Арсенал» не намерен продавать одного из своих лидеров в другой английский клуб. И если игрок не захочет остаться в команде, то приоритетом для «канониров» станет его продажа в «Баварию». Сумма трансфера может составить 40 миллионов фунтов.

Агент Санчеса Фернандо Фелицевич уже провел переговоры с немецким клубом, и стороны уверены, что им удастся оформить сделку.

Добавим, что сейчас самым высокооплачиваемым игроком «Баварии» является форвард Роберт Левандовски, который зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, в июне Санчес сыграет за сборную Чили на Кубке конфедераций в России.

В пятницу Чили проведет товарищеский матч со сборной России на «Арене ЦСКА». Начало игры – 19:00 (мск).