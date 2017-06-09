Олег Кузьмин: «Рубин» пока не предложил нового контракта

Полузащитник Олег Кузьмин, у которого истек контракт с казанским «Рубином», сказал, что пока не получал от казанцев нового предложения.

«Определенности с будущим пока нет. Надеюсь, она появится сегодня», - цитирует Кузьмина «Р-Спорт».

Отметим, что в прошедшем сезоне Кузьмин провел в составе «Рубина» пять матчей.

Также напомним, что команду покинул главный тренер Хави Грасия.