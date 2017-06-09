Юрий Семин: Козырем сборной России на КК-2017 должна стать физическая готовность

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» рассказал, за счет чего сборная России может успешно выступить на Кубке конфедераций-2017, который стартует на следующей неделе.

– Какой наш главный козырь?

– Уровень физической готовности. У игроков сборной СССР он всегда был хорошим. По сравнению с европейцами у нас было не так много выдающихся игроков, но «физика» – отличная. Она и есть наш главный козырь! Здесь многое зависит от тренерского штаба Станислава Черчесова. В хорошем физическом состоянии мы точно выступим достойно.