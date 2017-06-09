Леброн Джеймс: Вернись я в прошлое, все равно отдал бы передачу Корверу

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал концовку третьего матча финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Если бы я мог вернуться в прошлое, то все равно бы отдал решающий бросок Корверу. Меня опекал огромный Дрэймонд Грин, самому было тяжело решить эпизод. Лав и Ирвинг тоже были перекрыты. Вот я и отдал передачу Корверу. Ну, промахнулся и промахнулся, даже лучшие снайперы не попадают иногда», - цитирует Джеймса ESPN.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.