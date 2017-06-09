Президент «Рубина»: Будем снижать бюджет клуба

Президент казанского «Рубина» Радик Шаймиев поведал о грядущей оптимизации расходов клуба.

«Фэйр-плей просто руки нам связывает. Пока что ситуация такова, что у нас есть деньги, а вложить мы их не можем. Так что вопросы есть. Но мы будем искать пути и найдём. Это вопрос времени. Мы будем менять вектор, будем делать реальные вещи реальными. Думаю о снижении неоправданного бюджета, который сейчас как красная тряпка для всех.

Будут привлеченные спонсоры, обязательно, необходимы и релевантные поступления. Мы рассматриваем вариант акционерного общества. И мое личное мнение, что город в акционерах всё-таки должен присутствовать. Это история клуба, которая существует с 1958 года. Ее забывать нельзя. Думаю, сейчас нужно провести хорошую селекционную работу и воспользоваться тем, что у нас есть.

Думаю, у нас достаточно игроков, чтобы создать команду», - цитирует Шаймиева «БИЗНЕС Online».

Напомним, в прошедшем сезоне «Рубин» занял девятое место в чемпионате России.