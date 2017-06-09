Сергей Семак: Звезд в сборной России нет, надо делать упор на отработку коллективных действий
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал «Советскому спорту», за счет чего сборная России может успешно выступить на Кубке конфедераций, стартующем на следующей неделе.
- У нас подобрался достаточно ровный состав, - сказал Семак. - Звезд в нашей команде нет, поэтому тренерский штаб будет делать упор на отработку коллективных действий. Такой подход не делит команду по линиям. Все по мере своих возможностей должны приносить пользу команде и дополнять друг друга.
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