Димитри Пайет: Молодые наступают на пятки. Нам надо еще побиться за место в сборной
Полузащитник сборной Франции считает, что сборная благодаря талантливой молодежи после Евро-2016 стала сильнее.
«Я пропустил ЧМ в Бразилии, очень переживал, - сказал в интервью L’Equipe полузащитник «Марселя» и сборной Франции Димитри Пайет. - Месяц в сборной на ЕВРО-2016 был замечательный! И все мы хотим в этой компании сделать что-то стоящее в России». «Это будет ваш последний ЧМ, ведь вам стукнет тридцать один?» - спросил журналист. «Да, молодые наступают на пятки, - ответил Димитри Пайет. – После ЧМ в России я, наверное, составлю компанию «Пату» (Патрису Евра – прим. ред.), завязавшему со сборной. Что меня поражает в молодых, это легкость, с которой они играют на высоком уровне. А им ведь только по 18-20 лет. Такое талантливое поколение! И главное, слушают нас, такие внимательные, уважительные. В их возрасте я играл в юношеской сборной». «Атака сборной стала сильнее за последние полтора года?» «Да. Каждый раз, когда объявляют список сборников, двум или трем очень сильным нападающим там не хватает места. Нам, ветеранам сборной, надо еще побиться за место в команде…».