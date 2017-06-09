Джанаев покинул «Ростов»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Вратарь Сослан Джанаев продолжит карьеру в другой команде.
Как сообщает официальный сайт «Ростова», вратарь завершил выступления за желто-синих. Стоит отметить, что команду Джанаев покидает на правах свободного агента.
В «Ростове» Джанаев играл с 2014 года. В составе желто-синих он стал серебряным призером РФПЛ и принял участие в Лиги чемпионов.
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