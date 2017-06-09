Сидни Кросби: Саббэн пытался применить против меня несколько приемов из UFC
Капитан «Питтсбурга»
Сидни Кросби после пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (6:0)
рассказал о стычке с защитником соперников Пи Кеем Саббэном.
«Он применил в моем отношении несколько приемов из UFC. Не знаю, что он там пытался сделать. Я просто пытался из-под него выбраться», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
Напомним, Кросби и Саббэн сцепились за воротами «Питтсбурга» на 19-й минуте первого периода. В результате оба игрока получили по двухминутному штрафу.
Добавим, что на счету Кросби в этом матче три голевые передачи и показатель полезности «+2». Саббэн завершил игру с показателем полезности «–2» и четырьмя минутами штрафа.
После пятого матча «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы:
Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).
Место и дата
09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция