Сидни Кросби: Саббэн пытался применить против меня несколько приемов из UFC

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби после пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (6:0) рассказал о стычке с защитником соперников Пи Кеем Саббэном.

«Он применил в моем отношении несколько приемов из UFC. Не знаю, что он там пытался сделать. Я просто пытался из-под него выбраться», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, Кросби и Саббэн сцепились за воротами «Питтсбурга» на 19-й минуте первого периода. В результате оба игрока получили по двухминутному штрафу.

Добавим, что на счету Кросби в этом матче три голевые передачи и показатель полезности «+2». Саббэн завершил игру с показателем полезности «–2» и четырьмя минутами штрафа.

После пятого матча «Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.