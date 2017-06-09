Андре Игуодала: Удар Леброна в пах? Я его даже не заметил

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала прокомментировал фол Леброна Джеймса в третьем матче финальной серии НБА с «Кливленд Кавальерс».

«Самое интересное, что я даже не почувствовал этого удара между ног. После матча посмотрел запись и удивился. Мы играем на максимуме и порой трудно контролировать свои движения.

Говорят, что Дрэймонд Грин делал также в прошлом сезоне, даже видео нарезка была. Но в большинстве случаев соперники не замечают даже ничего, ведь порой адреналин все перекрывает», - цитирует Игуодалу ESPN.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.