Сесар Навас: Это были двух чудесных сезона в составе «Ростова»

Защитник Сесар Навас обратился к болельщикам «Ростова» на официальном сайте желто-синих.

- Дорогие болельщики, мне бы хотелось поблагодарить вас за поддержку и эмоции, которые вы дарили на протяжении двух сезонов, которые я провел в «Ростове». Это были два чудесных сезона, как в профессиональном, так и в личном аспекте. Благодаря вам мы смогли добиться таких потрясающих результатов. Я желаю Вам удачи в следующих сезонах, - сказал Навас

Напомним, что Навас выступал за «Ростов» с 2015 года. В составе желто-синих футболист стал серебряным призером РФПЛ и выступал в Лиге чемпионов.

Из «Ростова» Навас уходит на правах свободного агента.