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Вратарь Медведев покинул «Ростов»

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Очередным игроком, который покинул «Ростов» стал вратарь Никита Медведев.

«Ростов» футболист покинул на правах свободного агента. По информации «Советского спорта», до конца недели вратарь подпишет долгосрочный контракт с «Локомотивом».

Медведев выступал за «Ростов» с февраля 2016 года. В прошлом сезоне он установил рекорд РФПЛ по количество минут подряд без пропущенных мячей.

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