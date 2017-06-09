Вратарь Медведев покинул «Ростов»

Сесар Навас: Это были двух чудесных сезона в составе «Ростова»

Сесар Навас: Это были двух чудесных сезона в составе «Ростова» Защитник Сесар Навас обратился к болельщикам «Ростова» на официальном сайте желто-синих.

«Ростов» сообщил о том, что защитник Сесар Навас покинул клуб.

Навас покинул «Ростов» «Ростов» сообщил о том, что защитник Сесар Навас покинул клуб.