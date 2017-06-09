Вратарь Медведев покинул «Ростов»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Очередным игроком, который покинул «Ростов» стал вратарь Никита Медведев.
«Ростов» футболист покинул на правах свободного агента. По информации «Советского спорта», до конца недели вратарь подпишет долгосрочный контракт с «Локомотивом».
Медведев выступал за «Ростов» с февраля 2016 года. В прошлом сезоне он установил рекорд РФПЛ по количество минут подряд без пропущенных мячей.
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