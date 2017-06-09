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Адлан Амагов стал участником смертельного конфликта

Источник:  Life.ruКомментарии

Бывший боец UFC Адлан Амагов стал участником смертельного конфликта в Москве.

Как сообщает Life.ru, Амагов принимал участие в конфликте двух бизнесменов. Словесное общение быстро переросло в вооруженный конфликт с применением холодного и огнестрельного оружия. В результате конфликта два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Есть неподтвержденные сообщения, что Амагов нанес одному из соперников ранение ножом.

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