Свой следующий бой в UFC Антигулов проведет с соперником из топ-10

Как стало известно «Советскому спорту», российский боец полутяжелой весовой категории Гаджимурад Антигулов в своем следующем поединке в рамках турнира UFC сразится с одним из топовых спортсменов, имя которого пока не названо.

Напомним, что Антигулов за свою карьеру провел 24 поединка, в которых одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. В UFC он провел два боя и оба завершил досрочно.