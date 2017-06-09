Кайри Ирвинг: Я до сих в шоке от концовки третьего матча

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».

«От такой концовки матча я до сих пор в шоке нахожусь. Я промахнулся в самый нужный момент. В том эпизоде можно было бы и не бросать, были открытые партнеры, но позиция была слишком хороша. Кольцо не захотело принимать в себя мяч, так бывает», - цитирует Ирвинга ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.