Боец ММА, победивший Расула Мирзаева, был арестован в США

Американский боец смешанного стиля грузинского происхождения Леван Макашвили был арестован в США.

Спортсмен обвиняется в причастности к деятельности организационной преступной группировки, которой руководит Ражден Шулаи.

Как сообщает Департамент юстиции США, 7 июня были арестованы 33 человека из этой банды, в том числе и Макашвили и грузинский боксер Автандил Хурцидзе.

Группировка обвиняется в рэкете, подделке документов, торговлей наркотиками, присвоении чужой собственности и попытке мошенничества в казино.

Напомним, что Макашвили за свою карьеру в ММА провел 14 поединков, в которых одержал 11 побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью. Ранее он выступал в сильнейшей лиге мира UFC. На данный момент он имеет серию из четырех побед кряду. В ноябре 2016 года он нанес первое поражение российскому бойцу Расулу Мирзаеву.