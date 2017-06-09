Каролина Плишкова: Могу играть с топ-теннисистками на равных
Источник: WTAКомментарии
Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свое поражение от румынки Симоны Халеп в финале «Ролан Гаррос».
«Я опять себе доказала, что могу показывать теннис высочайшего уровня с кем угодно. И не всегда этот уровень дает о себе знать с первых матчей турниров», - цитирует Плишкову WTA.
В финальном матче Халеп сразится с латвийкой Еленой Астапенко. Встреча состоится 10 июня.
Матч
Халеп С. (Румыния) - Плишкова К. (Чехия) - 6:4, 3:6, 6:3
Место и дата
08 июня 17:30, , Онлайн-трансляция
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