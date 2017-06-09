Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Латвия- : -Португалия
Футбол  Бразилия- : -Аргентина
Волейбол  Франция- : -Россия
Футбол  Голландия- : -Люксембург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Каролина Плишкова: Могу играть с топ-теннисистками на равных

Источник:  WTAКомментарии

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала свое поражение от румынки Симоны Халеп в финале «Ролан Гаррос».

«Я опять себе доказала, что могу показывать теннис высочайшего уровня с кем угодно. И не всегда этот уровень дает о себе знать с первых матчей турниров», - цитирует Плишкову WTA.

В финальном матче Халеп сразится с латвийкой Еленой Астапенко. Встреча состоится 10 июня.

Матч

Халеп С. (Румыния) - Плишкова К. (Чехия) - 6:4, 3:6, 6:3

Место и дата

08 июня 17:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лучший подарок – финал! Остапенко победила Бачински на «Ролан Гаррос»Лучший подарок – финал! Остапенко победила Бачински на «Ролан Гаррос»Отпраздновав 20-летие в день матча, латвийка Елена Остапенко впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».Халеп переиграла Плишкову и вышла в финал «Ролан Гаррос»Румынская теннисистка Симона Халеп переиграла в полуфинале Открытого чемпионата Франции чешскую теннисистку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 3:6, 6:3.Остапенко победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»В день своего 20-летия латвийская теннисистка Елена Остапенко переиграла в полуфинале Открытого чемпионата Франции швейцарку Тими Бачински со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.Пайгина и Рыбакина вышли в полуфинал юниорского «Ролан Гаррос»Российские теннисистки Марта Пайгина и Елена Рыбакина вышли в полуфинал юниорского Открытого чемпионата Франции.Энди Маррэй: Впечатляют победы, которые одерживаешь, не показывая своего лучшего теннисаБританский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над представителем Японии Кеем Нисикори в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (2:6, 6:1, 7:6 (7:0), 6:1).Александр Шмурнов: Посмотрел обзор матча Тим – Джокович. Растет какой-то монстрКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов – о матче австрийца Доминика Тима с представителем Сербии Новаком Джоковичем.Заявка сборной России на Кубок конфедераций, чемпионские амбиции Панченко и крупное поражение Джоковича. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды, 7 июня.Маррэй стал соперником Вавринки по полуфиналу «Ролан Гаррос»Шотландский теннисист Энди Маррэй вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.Вавринка вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.Халеп обыграла Свитолину и прошла в полуфинал «Ролан Гаррос»Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу над украинкой Эллиной Свитолиной в четвертьфинале «Ролан Гаррос».Плишкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв ГарсиюЧешская теннисистка Каролина Плишкова обыграла француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.Рафаэль Надаль: Каррено-Буста может попасть в топ-10 по итогам годаИспанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над соотечественником Пабло Каррено-Бустой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».Макарова и Веснина проиграли в четвертьфинале «Ролан Гаррос»Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова уступили представительницам Чехии Люции Градецкой и Катержине Синяковой в четвертьфинале парного разряда «Ролан Гаррос».Каррено-Буста снялся с матча с Надалем в четвертьфинале «Ролан Гаррос»Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с австралийцем Домиником Тимом.Тим победил Джоковича и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с НадалемАвстрийский теннисист Доминик Тим одолел представителя Сербии Новака Джоковича в рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Франции.Елена Остапенко: Работать с Мединой-Гарригес – очень здорово, у нее большой опыт47-я ракетка мира Елена Остапенко после выхода в полуфинал третьего в году турнира «Большого шлема» Rolland Garros рассказала о своем тренере Анабель Медине-Гарригес.День в истории. Екатерине Макаровой исполнилось 29 летСегодня отмечает день рождения российская теннисистка Екатерина Макарова. Ей исполнилось 29 лет.День в истории. Анне Курниковой исполнилось 36 летСегодня отмечает день рождения известная российская теннисистка Анна Курникова. Ей исполнилось 36 лет.«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГ«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – об итогах выступления россиян в одиночной сетке «Ролан Гарроса».Анна Чакветадзе: Рублеву надо изменить подход к работеЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала результаты 19-летнего россиянина Андрея Рублева.
Хоккей
Сидни Кросби: Саббэн пытался применить против меня несколько приемов из UFC
Футбол
Джанаев покинул «Ростов»
Футбол
Сергей Семак: Звезд в сборной России нет, надо делать упор на отработку коллективных действий
Футбол
Юрий Семин: Козырем сборной России на КК-2017 должна стать физическая готовность
все новости
Симона Халеп
Симона Халепвсе новости
Каролина Плишкова
Каролина Плишковавсе новости
WTA Tour
WTA Tour
Roland Garros
Roland Garrosтаблицакалендарьстатистикатексты/новости