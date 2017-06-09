Майк Салливан: Я никогда не видел Кросби таким голодным до побед, как сейчас

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (6:0) высказался о капитане команды Сидни Кросби.

«С первой же смены было видно, с каким настроем подошел Сид к этой встрече. Он сразу же заработал удаление, которое парни блестяще реализовали. Это именно то начало, которое нам было нужно. Это дало нам психологическое преимущество и показало, насколько важную роль играет Кросби в команде. Сид является настоящим лидером и доказывает это в каждой смене. Я никогда не видел его таким голодным до побед, как сейчас.

Я вижу, как он тренируется каждый день. При всех его наградах я наблюдаю огромное желание совершенствоваться на каждой тренировке. В НХЛ много талантливых игроков, но такого драйва как у Кросби нет больше ни у кого. Он выходит на лед, чтобы стать лучшим, Сид не просто приходит в раздевалку и надевает экипировку. Он хочет достичь новых высот в том, чем занимается всю жизнь. Большую роль в его успехах играет то, как он ведет себя вне хоккея. Сид все делает правильно и уделяет внимание малейшим деталям, которые могут помочь ему стать лучше. Кросби – это пример для всех игроков. «Питтсбургу» невероятно повезло, что этот хоккеист защищает цвета именно этого клуба», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Напомним, в пятом матче Кросби сделал три голевые передачи и завершил игру с показателем полезности «+2». Теперь на счету 29-летнего форварда 27 (8+19) очков в 23 матчах плей-офф.

«Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.