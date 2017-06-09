Майк Салливан: Я никогда не видел Кросби таким голодным до побед, как сейчас
Главный тренер «Питтсбурга»
Майк Салливан после пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом»
(6:0) высказался о капитане команды Сидни Кросби.
«С первой же смены было видно, с каким настроем подошел Сид к этой встрече. Он сразу же заработал удаление, которое парни блестяще реализовали. Это именно то начало, которое нам было нужно. Это дало нам психологическое преимущество и показало, насколько важную роль играет Кросби в команде. Сид является настоящим лидером и доказывает это в каждой смене. Я никогда не видел его таким голодным до побед, как сейчас.
Я вижу, как он тренируется каждый день. При всех его наградах я наблюдаю огромное желание совершенствоваться на каждой тренировке. В НХЛ много талантливых игроков, но такого драйва как у Кросби нет больше ни у кого. Он выходит на лед, чтобы стать лучшим, Сид не просто приходит в раздевалку и надевает экипировку. Он хочет достичь новых высот в том, чем занимается всю жизнь. Большую роль в его успехах играет то, как он ведет себя вне хоккея. Сид все делает правильно и уделяет внимание малейшим деталям, которые могут помочь ему стать лучше. Кросби – это пример для всех игроков. «Питтсбургу» невероятно повезло, что этот хоккеист защищает цвета именно этого клуба», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Напомним, в пятом матче Кросби сделал три голевые передачи и завершил игру с показателем полезности «+2». Теперь на счету 29-летнего форварда 27 (8+19) очков в 23 матчах плей-офф.
«Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы:
Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).
Место и дата
09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция